Aposta de Osasco ganha R$ 1,1 milhão na Lotomania

O sorteio do concurso 1.860 da Lotomania, nesta terça-feira, 24, premiou com R$ 1.157.945,72 uma aposta de Osasco. Foi a única a acertar os 20 números.

Além disso, uma outra aposta feita no município foi a única com zero acertos e rendeu um prêmio de R$ 99,8 mil.

O sorteio aconteceu em Aparecida do Taboado (MS). Os números sorteados foram:

06 09 11 13 27 30 38 51 56 65 73 75 77 78 79 80 91 92 95 99

Um total de seis apostas acertou 19 números, rendendo R$ 33,2 mil para cada.

129 apostadores acertaram 18 números e vão receber quase R$ 1,4 mil cada.

1.114 apostas acertaram 17 números, rendendo R$ 112,05 para cada.

6.953 apostas acertaram 16 números: R$ 17,95 cada.

39.395 apostas acertaram 15 números: R$ 4,24 cada.

De acordo com a Caixa, a arrecadação total foi de R$ 4,1 milhões. O próximo sorteio da Lotomania acontece na sexta-feira, 27.