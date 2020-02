Apostas de Jandira e Cotia fazem a quina na Mega-Sena e faturam R$ 39 mil cada

Uma aposta de Jandira e uma de Cotia estão entre as 127 que fizeram a quina no último sorteio da Mega-Sena, na quarta-feira (5). Elas faturaram R$ 39.228,56 cada.

A aposta de Jandira foi feita na lotérica Dantas e Dantas. Já a de Cotia foi feita na Café com Fé Loterias, no Parque Bahia.

Os números sorteados no concurso 2.231 (05/02/2020) foram: 04, 13, 25, 40, 53, 57.

Ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou para a casa dos R$ 90 milhões no próximo concurso, que será realizado neste sábado (8).

No sorteio do dia 1º de fevereiro, uma aposta de Barueri, uma de Itapevi e uma de Pirapora do Bom Jesus fizeram a quina da Mega-Sena e faturaram R$ 61 mil cada.