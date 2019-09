App dá 50% do dinheiro de volta na compra do FIFA 20 na Lojas Americanas nesta sexta (27)

App dá 50% do dinheiro de volta na compra do FIFA 20...

A Lojas Americanas está com condições especiais para a compra do FIFA 20, a nova edição do game de futebol mais popular do mundo. Nesta sexta-feira (27), quem pagar na loja física usando o aplicativo Ame Digital receberá 50% do valor pago de volta na conta Ame.

Com versões para Xbox One e Playstation 4, o jogo tem preço oficial de R$ 279,90 nas Lojas Americanas de todo o país. Pagando com Ame, o cliente receberá de volta R$ 139,95, além de poder parcelar a compra em até 12 vezes sem juros. Este valor voltará para a conta Ame do cliente em até 7 dias e ele poderá usar para compras futuras.

O FIFA 20, que ganhou melhorias para promover ainda mais realismo nas partidas, passou a contar com quatorze novos ícones do futebol nas equipes. Craques como Drogba, Essien, Pirlo e Zidane, além dos brasileiros Garrincha e Kaká, o “menino de ouro” do futebol, também entrarão em campo na nova edição.

Após o lançamento, a partir do dia 27, o cliente também receberá dinheiro de volta no FIFA 20 pagando com o app Ame Digital, mas dessa vez com 10% de cashback.

Para pagar com Ame na Lojas Americanas, basta baixar o aplicativo Ame Digital, disponível para Android e iPhone (iOS), e cadastrar um cartão de crédito na plataforma. No caixa, é só apresentar o código de barras exibido na tela do smartphone, ao clicar em “Pagar na Lojas Americanas”. Verifique as unidades da Lojas Americanas que aceitam Ame acessando usea.me/lojas.