App de pequenas reformas Triider acaba de chegar a Osasco

Em expansão, a plataforma de serviços de manutenção e pequenas reformas Triider acaba de chegar a Osasco. São mais de 50 serviços oferecidos pelo aplicativo, como instalação e manutenção de rede hidráulica e elétrica, instalação de ar condicionado, chuveiro, reparos dos mesmos, marido de aluguel, entre outros.

“Quando expandimos para a Capital, já tínhamos em mente a necessidade de entrar na região metropolitana da cidade também. Sabemos que os paulistas são heavy users de tecnologia e que, economicamente, a região metropolitana se mostra promissora para o negócio do Triider. Por isso, estamos felizes em anunciar que os moradores dessas cidades já podem contar com a nossa plataforma para a solução de reparos dos seus lares”, destaca Juliano Murlick, CEO da startup.

O Triider acompanha a jornada do cliente desde o pedido de orçamentos até o pagamento e realização do serviço. A plataforma oferece possibilidade de pagamento em até seis vezes, além de atendimento humanizado, por meio do qual analisa as necessidades do cliente e ajuda a direcioná-lo para o profissional adequado.

A startup registrou crescimento de 157% de março de 2020 para o mesmo ano de 2021. Em constante expansão, março e abril de 2021 foram os recordes de pedidos na plataforma. Quanto à área de recrutamento, a startup dobrou seu time e pretende aumentar em 40% o número de contratações em 2021. A expectativa de faturamento para 2021 é de R﹩12 milhões.

Além de Osasco, startup já está presente em outras 16 cidades brasileiras, entre as quais Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE).