Apresentador Gilberto Barros é condenado à prisão por homofobia

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Gilberto Barros a dois anos de prisão por crime de homofobia. A juíza responsável pela sentença, no entanto, decidiu substituir o período de reclusão por trabalhos comunitários e pagamento de multa. Cabe recurso.

A decisão do TJ-SP foi publicada nesta terça-feira (16) pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada ao portal “Notícias da TV”. Gilberto Barros foi condenado por conta de um comentário feito em seu canal no YouTube em 2020.

Na ocasião, ele comentou que presenciou um beijo de língua entre “dois bigodes” na época em que trabalhou na Rádio Globo, na década de 1980. “Não tenho nada contra, mas eu também vomito. Eu sou gente, ainda mais vindo do interior. Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanha os dois, mas faz”, disparou.

As declarações do apresentador repercutiram nas redes sociais e chegaram ao jornalista e defensor da comunidade LGBTQIA+ William De Lucca, que apresentou uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo e foi testemunha no caso.

A defesa de Gilberto Barros disse à Folha de S.Paulo que as falas não causaram riscos à comunidade LGBTQIA+, e que “pelo seu sangue italiano, ele costuma falar muito”, mas “jamais teve a intenção de incitar a violência”.

“Um marco na história dos direitos LGBTQIA+”

William De Lucca usou sua conta no Twitter para comentar sobre a decisão. “Dia histórico: pela primeira vez uma pessoa foi condenada à prisão por homofobia”, declarou o jornalista na tarde de hoje (16).

“Ainda que Gilberto Barros possa recorrer da condenação, que foi convertida pela juíza em prestação de serviços comunitários e multa, a condenação por si já é um marco na história dos direitos LGBTQIA+ neste país e porta para outras ações semelhantes contra o crime de homofobia”, completou De Lucca.

Sobre a decisão, que cabe recurso, o apresentador não se pronunciou publicamente até o momento.