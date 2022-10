A apuração em São Paulo, segundo o TSE – Tribunal Superior Eleitoral, às 19h36, avançou para 52,67%.

Com mais da metade dos votos apurados, Tarcício de Freitas, do Republicanos, segue na frente para o governo do Estado, com 43,83% dos votos (5.105.437).

O candidato do PT Fernando Haddad está em 2° com 34,29% (3.994.394) seguido pelo tucano Rodrigo Garcia, com 18,51% (2.156.128).

