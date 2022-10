A apuração em São Paulo, segundo a última atualização do TRE – Tribunal Regional Eleitoral, às 19h17, está com 30,54% das urnas apuradas.

Com 78,02% dos votantes e 21,98% de ausentes, o candidato do Republicanos segue na frente com 3.061.882 votos (45,11%), seguindo pelo petista Fernando Haddad, com 2.242.200 (33,03%). Em terceiro aparece Rodrigo Garcia, do PSDB, com 1.264.339 (18,63%).