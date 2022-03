Área de lazer na zona Norte de Osasco ganha pista de caminhada, playground e paisagismo

A Prefeitura de Osasco entregou à população a reforma da área de lazer localizada no bairro Terra Nossa, na zona Norte. O espaço, localizado na rua Margarida Maria Alves, recebeu brinquedos para o playground, iluminação em Led, lixeiras, paisagismo e pista de caminhada.

As melhorias também incluem aparelhos de academia ao ar livre e a revitalização da quadra poliesportiva, com nova pintura, troca de alambrado e traves. No local também há um campo de futebol, que ganhou gramado sintético, alambrado e iluminação em Led.

A entrega foi feita no domingo (13), e contou com a presenta do prefeito Rogério Lins (Podemos). “Nossa administração tem trabalho para recuperar áreas esportivas e de lazer, a fim de dar mais qualidade de vida aos osasquenses”, disse o prefeito de Osasco, na ocasião.

Representando os moradores da região, o presidente da Associação Terra Nossa, Diego Rainho, falou que a revitalização da área era aguardada com expectativa pela população. “A gente fica muito feliz pela sensibilidade da Prefeitura em atender o pedido dos moradores da região. Certamente é um dia de vitória para todos nós aqui do Terra Nossa”, declarou.

No entorno do bairro Terra Nossa estão em andamento algumas obras, entre elas a construção do Hospital da Criança e da Mulher e o Mundo da Criança da Zona Norte – a maior creche do Brasil, que será entregue nas próximas semanas com 1.300 vagas em período integral.