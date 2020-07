Área de lazer no Jardim Sindona, em Osasco, será reformada

A Prefeitura de Osasco anunciou na sexta-feira (10), que vai revitalizar a área de lazer João Mendonça de Oliveira, no Jardim Sindona. O projeto de revitalização inclui a construção de pista de caminhada e iluminação de Led.

O espaço, localizado na rua Pedro Lopes dos Santos, vai receber novo paisagismo e academia ao ar livre. Além disso, o playground e a quadra receberão gramado sintético. As obras serão realizadas por meio da parceria entre a Prefeitura com a Construtora Sindona.

O chefe de Gabinete, José Carlos Vido, esteve no local, representando o prefeito Rogério Lins, que suspendeu os trabalhos presenciais e segue em isolamento com a primeira-dama, Aline Lins. “Esses espaços, quando revitalizados, servem como lazer para as famílias, além de ideais para a prática de atividades físicas”, disse Vido.

A área de lazer recebeu o nome de João Mendonça de Oliveira em homenagem “in memorian” ao morador do bairro, que ajudou a preservar o espaço com o plantio de árvores.