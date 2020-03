Áreas públicas de Cotia são desinfetadas em mais uma ação contra o coronavírus

Começou a funcionar em Cotia, na manhã desta terça-feira (24), a Operação Desinfecção contra o novo coronavírus (covid-19) nas ruas e locais públicos, como paradas de ônibus, pontos de grande circulação de pessoas, farmácias, ponto de táxi, Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, entre outros, no município.

O serviço é executado por uma empresa especializada contratada pela Prefeitura e vai percorrer as ruas da cidade aplicando uma solução com efeito bactericida e desinfetante. O serviço é mais uma das diversas ações adotadas pela administração municipal para combater e prevenir a contaminação por vírus e bactérias, em especial, o novo coronavírus.

Segundo a Prefeitura, este tipo de serviço que tem sido amplamente utilizado em países da Europa.

“Temos nos antecipado ao máximo com as ações que ajudarão a proteger a população. Este é um serviço importante, mas reiteramos o pedido para que as pessoas evitem sair de casa e, se precisarem sair, que tomem todos os cuidados amplamente divulgados para evitar a contaminação”, disse o prefeito Rogério Franco.

Outras ações

Entre algumas das medidas adotadas pela Prefeitura de Cotia em meio à pandemia do novo coronavírus está a suspensão dos contratos com empresas e serviços não essenciais para o enfrentamento do novo coronavírus.

Cotia está em estado de emergência na saúde pública e em estado de calamidade pública, em razão do novo Coronavírus – medidas adotadas para desburocratizar a agilizar as ações e contratações de serviços e insumos para o enfretamento da pandemia.

“Não estamos medindo esforços, inclusive, suspendemos diversos contratos para termos condições de investir na prevenção das vidas, é isso que importa neste momento”, destacou o prefeito.