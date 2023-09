Arena Barueri deve ser administrada pela Crefipar, do Grupo Crefisa

Segundo os portais UOL e ESPN, a Crefipar, uma das empresas do Grupo Crefisa, liderado pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi a vencedora da licitação pública para a concessão da Arena Barueri.

O período previsto no contrato é de 35 anos. O acordo inclui várias obrigações recíprocas, tais como a renovação do recinto desportivo e o aprimoramento do campo.

A contrato com a empresa também dá o privilégio de efetuar a exploração comercial da Arena.

De acordo com o edital de licitação, o valor do contrato é estimado em R$ 514,8 milhões.

A Prefeitura de Barueri não confirma que a licitação tenha terminado.

Em nota enviada ao portal ESPN, a prefeitura afirma que “Como ainda não houve homologação do vencedor, estamos em fase de Recurso para os outros interessados. Só se considera vencedor quando se cumpre legitimamente todas as fases legais do processo, com a assinatura do Contrato junto à Prefeitura e isso ainda não ocorreu. Uma empresa foi desclassificada por não ter apresentado corretamente os documentos exigidos no Edital. E outra empresa foi para a disputa do leilão, mas declinou pois a Crefipar ofereceu a maior outorga”, disse a Prefeitura.

Ainda de acordo com a ESPN, o Palmeiras deve utilizar a Arena Barueri pelo menos quatro vezes no segundo turno do Campeonato Brasileiro, já que o Allianz Parque estará com agenda voltada a shows nos próximos meses.