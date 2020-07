Arena Barueri vai receber dois jogos no retorno do Paulistão

A Arena Barueri vai sediar dois jogos do Campeonato Paulista de Futebol Série A1. O primeiro confronto será na quarta-feira (22), às 19h15, entre a Ponte Preta e o Novorizontino. Já no domingo às 16h, o Oeste vai jogar contra o Corinthians.

As tabelas das últimas rodadas do Paulistão foram definidas nesta semana. Os jogos deverão seguir à risca os protocolos de segurança do governo do estado e a realização de dois deles em Barueri se deve ao avanço da cidade para a “fase amarela” do plano de flexibilização.

Assim como nos campeonatos que já retornaram, como no Rio de Janeiro (já finalizado com a conquista do Flamengo, e o de Santa Catarina, interrompido novamente), as partidas não terão espectadores.

Os profissionais dentro de campo, como imprensa, profissionais de saúde, jogadores do banco de reservas e gandulas, deverão usar máscaras o tempo todo e as bolas deverão ser higienizadas com álcool gel a cada saída do gramado.

Oeste Barueri

Na quinta-feira (23), o Oeste Barueri vai disputar com o Inter de Limeira na Arena Corinthians. Os atletas do clube voltaram aos treinos coletivos no dia 1º e toda a equipe fez testes de covid-19 para retornar ao gramado.

Os adversários do retorno são a Inter de Limeira, em Itaquera, e o Corinthians, na Arena Barueri. Se a equipe do Rubrão conseguir manter a segunda colocação no Grupo A, enfrentará o Santos em jogo único na próxima fase.

Confira a tabela de jogos completa:

Quarta-feira (22/07)

16h30 – Ituano x Ferroviária (Canindé), transmissão SporTV

19h15h – Ponte Preta x Novorizontino (Arena Barueri), SporTV

19h15 – Santos x Santo André (Vila Belmiro)

21h30 – Corinthians x Palmeiras (Arena Corinthians), Globo e SporTV

Quinta-feira (23/07)

15h – Água Santa x Mirassol (Arena Inamar), SporTV

20h – Botafogo x Guarani (Estádio 1º de Maio), SporTV

17h30 – Inter de Limeira x Oeste (Arena Corinthians), SporTV

20h – São Paulo x Bragantino (Morumbi)

Domingo (26/07) – Todos os jogos às 16h

Bragantino x Botafogo (José Liberatti, em Osasco)

Ferroviária x Inter de Limeira (Morumbi)

Guarani x São Paulo (Vila Belmiro)

Mirassol x Ponte Preta (Estádio 1º de Maio)

Novorizontino x Santos (Arena Corinthians)

Oeste x Corinthians (Arena Barueri)

Palmeiras x Água Santa (Allianz Parque)

Santo André x Ituano (Canindé)