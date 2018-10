Arena Kids é atração no Habib’s Alphaville

O Habib’s Alphaville, localizado na alameda Rio Negro, 300, traz como opção de diversão para crianças e adultos um jogo que é um fenômeno internacional e que, no Brasil, está fazendo um grande sucesso na rede: a Arena Kids.

Trata-se de um playground virtual, de cerca de 15 m2, totalmente interativo, que capta os movimentos das crianças e apresenta mais de 30 possibilidades de jogos.

Brincar na Arena Kids é como estar em um tablet gigante, onde a criança é a principal atração, sem a necessidade de qualquer outro acessório. O jogo tem a aprovação de especialistas em educação e, também, dos pais pelo estímulo à atividade física e mental das crianças.

A Arena Kids é indicada para crianças maiores de 4 anos e permite até seis jogadores por desafio. O espaço funciona, diariamente, a partir das 14 horas.

Instalada há 23 anos na principal rua de Alphaville, a unidade tem sido pioneira em diversas ações da marca. O Habib’s Alphaville inaugurou uma nova era de tecnologia e engenharia nos restaurantes, que servem de vitrina e piloto para as demais unidades da rede no País. Numa área de 5 mil m2, o restaurante conta com drive-thru, viagem, salão, varanda, delivery, salão de festas, Arena kids e estacionamento.