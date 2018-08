Arena Patrulha Canina é atração no Raposo Shopping

De 16 de agosto a 9 de setembro, o Raposo Shopping recebe a Arena Patrulha Canina – espaço com atividades recreativas inspiradas nas aventuras dos filhotes heróis da animação exibida pelo canal Nickelodeon.

Em um circuito de 20 minutos, localizado no piso Raposo, as crianças de 3 a 12 anos de idade irão se divertir em uma área temática que traz ao shopping o cenário do desenho animado que conquistou o público infantil.

Além de um escorregador, os carrinhos do Chase, do Marshall, do Rubble e da Skye garantem a diversão.

As atividades

Escorregador

As crianças vão poder se divertir em um escorregador com descida diagonal que promete uma aventura eletrizante.

Carrinho do Chase

No carrinho do Chase, os pequenos se transformam em policiais e poderão testar suas habilidades de mira em uma brincadeira de acerte o alvo.

Carrinho do Marshall

Marshall precisa de ajuda para apagar um incêndio e só as crianças poderão ajudá-lo!

Carrinho do Rubble

Com o Rubble, as crianças poderão testar suas habilidades em um joguinho muito divertido de Pimball.

Carrinho da Skye

Nesta brincadeira, os pequenos irão se divertir com em uma atividade cheia de bolinhas flutuantes.

Sobre a animação

Patrulha Canina é uma série de ação e aventura, com viés educativo, estrelada por filhotes heroicos: Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble, Skye e Everest, que são liderados por um menino de 10 anos de idade, Ryder. Com uma combinação única de habilidades para resolver problemas, veículos incríveis e muito bom humor canino, a Patrulha Canina trabalha em missões arriscadas de resgate para proteger a comunidade.

Sucesso no Brasil e no mundo, principalmente entre o público pré-escolar (crianças entre dois e cinco anos), a animação está no ar todos os dias nos canais Nickelodeon, Nick Jr. e na TV Cultura, além de estar disponível para assinantes Netflix.

Serviço

Arena Patrulha Canina, do canal Nickelodeon

Onde: piso Raposo do Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP)

Quando: de 16 de agosto a 9 de setembro – das 14h às 20h

Classificação: crianças de 3 a 12 anos de idade

Quanto: gratuito

Mais informações: www.rapososhopping.com.br