Ariston, Cohab e Vila Dirce estão entre os bairros com mais casos de coronavírus em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba mapeou os bairros com maior número de casos do novo coronavírus (covid-19). O mapa (veja abaixo) mostra que a maioria dos casos confirmados, até esta quarta-feira (13), está concentrada na Cohab, Ariston, Vila Dirce, Santa Tereza, Gopiúva, Jardim Ana Estela e Veloso.

“Destacamos os bairros com maior número de casos exatamente para que os moradores possam tomar mais cuidados e aderirem ao isolamento social”, declara a Prefeitura de Carapicuíba.

Todos os bairros do município tem casos confirmados da doença, segundo a administração municipal. No entanto, os locais destacados no mapa são os que concentram o maior número de pessoas com covid-19.

Nas redes sociais, a administração municipal reforça o apelo para que os munícipes cumpram a quarentena. “Sabemos que é um momento difícil para todos. Porém, o isolamento social é, ainda, a melhor forma para diminuir o ritmo de contágio”.

Boletim coronavírus em Carapicuíba:

Em 24 horas, Carapicuíba registrou 40 novos casos confirmados de coronavírus, chegando a 368 casos com confirmação nesta quarta-feira (13).

A cidade tem outros 404 casos suspeitos em isolamento domiciliar. Outros 34 casos suspeitos são de pessoas que estão internadas, aguardando pelo resultado do exame que comprevo ou não a doença.

O município contabiliza 37 mortes confirmadas de coronavírus. Outros 14 óbitos são investigados.

Das pessoas que testaram positivo para a doença em Carapicuíba, 104 já estão recuperadas, de acordo com a administração municipal.

Até o momento, foram descartados 379 casos suspeitos no município.