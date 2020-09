Armarinhos Fernando em Osasco prepara promoções para o Dia das Crianças

Neste ano, assim como a maioria das datas especiais, o Dia das Crianças será diferente. Os pequenos estão em quarentena em casa, com a família. Para ajudar os consumidores na compra dos presentes para a criançada, o Armarinhos Fernando, em Osasco, preparou uma série de promoções.

Entre as dicas de brinquedos da loja estão os cofrinhos do Dinossauro Adijomar Baby Rex por R$ 14,90 e o da Babu, por R$ 19,90. Essa opção de presente é um convite à brincadeira e uma forma de ensiná-los a poupar.

Na loja, há ainda dicas de brinquedos e jogos para se divertir com toda a família, como carrinhos MK Aventura conversível e carreta com carro (R$ 10,90), moto Sorocaba Super 1600 com fricção (R$ 29,50), joguinho de futebol em casa Gol a Gol Evolution (R$ 44,90) e kits Minha Escolinha de jogos da memória, carimbos e figuras (R$ 15,50, cada).

As bolsinhas e mochilas parecem mais pelúcias à espera de uma boa brincadeira. Onça, macaco e coruja são as opções para as meninas com estilo (R$ 19,90 cada uma). Já para as crianças que amam super-heróis, há meias da Mulher Maravilha (para bebês, R$ 17,50) e do Batman e do Super Homem para os maiores (R$ 21,50).

Uma das dicas do Armarinhos Fernando para presentear a criançada de adora colocar a mão na massa é a Confeitaria Mágica Magic Toys, que vem com alimentos, caixa registradora e dinheirinho (R$ 154,99). Tem também o kit Mini Chef para os pequenos prepararem hambúrgueres e cachorro-quente (R$ 32,90).