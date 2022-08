Arnaldo Antunes se apresenta de graça neste sábado (20) no Teatro Municipal de Osasco

Arnaldo Antunes se apresenta de graça neste sábado (20) no Teatro Municipal...

Neste sábado (20), às 20h30, os músicos Arnaldo Antunes e Vitor Araújo se apresentam no Teatro Municipal Glória Giglio.

O show, denominado “Lágrimas no Mar”, é uma parceria entra o Sesc Osasco e a Secretaria da Cultura de Osasco, e traz para o palco canções como “Fim de Festa”, “Como 2 e 2” e “Lágrimas no Mar”, além de composições de outras fases da carreira de Arnaldo Antunes e poemas entoados ao longo da apresentação, em formato de voz e piano.

Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do show no local, com limite de quatro ingressos por pessoa.

O Teatro Municipal de Osasco, recentemente reformado, fica na Avenida dos Autonomistas, 1533, na Vila Campesina.