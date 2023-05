‘Arraiá’ da Sodiê tem bolos com preço promocional nas lojas de Osasco e região

A Sodiê Doces, que tem lojas em Osasco, Carapicuíba, Cotia e região, preparou para este mês de junho dois sabores especiais para as comemorações juninas: À Francesa e Churros. As delícias estarão disponíveis com preço promocional durante todo o mês de junho.

À Francesa é feito com massa de chocolate, recheio de brigadeiro e cocada. Na cobertura vai mousse de chocolate, raspas e calda de chocolate e as cerejas dão o toque especial do sabor que promete arrancar elogios durante as comemorações juninas.

Já o bolo de Churros traz massa branca, recheado com creme de churros e mousse de canela, com cobertura de mousse branco com creme e crocante de canela.

As duas opções estão disponíveis em todas as unidades da Sodiê e os pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas; pelo aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android; ou pelo iFood.