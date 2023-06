Arraiá de Barueri começa nesta quinta (22) com show de Edson e Hudson

Arraiá de Barueri começa nesta quinta (22) com show de Edson e...

O show da dupla sertaneja Edson e Hudson abre o Arraía de Barueri 2023 nesta quinta-feira (22), às 20h. A festança será realizada em frente ao Ginásio José Corrêa, no Centro.

publicidade

Edson e Hudson têm repertório repleto de sucessos como “Te quero pra mim”, “Foi Deus” e “Deixa eu te amar”, e prometem agitar a multidão com as canções apaixonadas.

Além do show gratuito, o público poderá se deliciar com comidas típicas de festa junina durante os 11 dias de evento.

publicidade

Na sexta-feira (23), quem sobe ao palco no Arraiá de Barueri é o cantor Lucas Lucco. Sábado (24) o som fica por conta do trio Virgulino, e no domingo (25), Péricles apresenta seus maiores sucessos.