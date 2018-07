Arraiá do SuperShopping Osasco vai até amanhã

O SuperShopping Osasco se despede do clima caipira com dois dias de arraiá. O evento acontece até este domingo (29) em um espaço especialmente montado no shopping center, com bandeirinhas, fogueira artificial e barracas. Guloseimas, jogos, prêmios, música ao vivo e oficinas de maquiagem completam a programação.

“O último final de semana de arraiá chega para marcar a memória de todos com muita alegria e descontração. Preparamos todos os detalhes para levar crianças e adultos a experimentarem uma verdadeira festa caipira”, convida Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Ainda dá tempo de testar a pontaria nas brincadeiras de pescaria, tomba latas, canaleta e boca do caipira, que ganham um toque especial com as prendas selecionadas pelo SuperShopping Osasco. Para participar, é só fazer um cadastro no local e testar as próprias habilidades gratuitamente.

Mas, se a ideia é entrar no ritmo do forró, a dica são as quadrilhas do Trio Amizade. O grupo se apresenta no sábado e domingo, ao som característico da sanfona, triângulo e zabumba.

O SuperShopping Osasco preparou ainda barraquinhas com pipoca, algodão doce, tapioca, vinho quente, bolos, entre outras delícias.

Casal caipira

Além disso, um casal caipira participa do evento com roupas extravagantes e chapéus de palha, convidando pais, filhos, amigos e namorados para curtirem a festa. Para completar, as crianças podem aprender a se caracterizar nas oficinas de maquiagem que acontecem durante todos os dias de Arraiá.