Arraiá no carro: drive thru terá maçã do amor, canjica e pastel em Santana de Parnaíba

No sábado (11), a Prefeitura de Santana de Parnaíba vai realizar o “Drive Julino”, das 18h às 20h, no Bolsão de Estacionamento, que fica no centro da cidade. No evento, será possível trocar vouchers comprados antecipadamente por lanche de pernil, caldo de mandioca, maçã do amor, cuscuz, pastel, canjica, carne louca e refrigerante.

Os interessados devem adquirir os vouchers de R$ 10, R$ 20 e R$ 30 até quarta-feira (8) na Secretaria da Mulher e da Família, que fica na rua Topazio 47, das 8h às 17h, ou por meio do telefone (11) 4154-6248.

O Drive Julino, que seguirá as recomendações de segurança contra o novo coronavírus, será realizado pela Secretaria da Mulher e da Família em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba.

Para fazer reservas de vouchers ou obter mais informações, basta ligar para o telefone (11) 4154-6248.