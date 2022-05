Arraiá no Memorial da América Latina volta em julho

Suspenso por dois anos devido à pandemia de covid-19, a tradicional Festa Julina está de volta ao Memorial da América Latina, na capital paulista. Evento acontece nos dias 9 e 10 de julho, das 11h às 21h com entrada gratuita.

Na quermesse, haverá barracas com churrasco, milho cozido, cachorro-quente, pamonha, canjica, churros, tapioca, pastel, doces cristalizados, maçã do amor e muito mais. As bebidas típicas, como vinho quente e quentão também estão no cardápio.

Quando: dias 9 e 10 de julho, das 11h às 21h

Endereço: Memorial da América Latina (Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo)

Entrada Gratuita