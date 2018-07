Arraiá no SuperShopping Osasco começa hoje

Osasco tem uma programação especial para quem gosta de festa caipira: o Arraiá do SuperShopping Osasco, que acontece nos dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de julho.

O shopping montou um espaço com mais de 210 m² decorado com as bandeirolas e barracas características desta época do ano, onde acontecem oficinas e jogos com muitos prêmios para toda a família, além das comidinhas típicas desta época do ano.

“Trouxemos um pedacinho do Nordeste para cá. Serão dois finais de semana de muita música e diversão para todas as idades”, convida Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Quem estiver pelo shopping center também pode tirar fotos com um casal caipira com suas roupas tradicionais e chapéus de palha.

Aos sábados e domingos, o Trio Amizade embala o evento, com as famosas quadrilhas ao som de forró no estilo pé de serra, com sanfona, triângulo e zabumba. Para completar, as crianças podem aprender a se caracterizar para a festa em oficinas de maquiagem.

Serviço:

Arraiá no SuperShopping Osasco

Datas: dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de julho / das 12h às 20h

Trio Amizade: dias 21, 22, 28 e 29 de julho / das 15h às 19h

Local: 2º Piso

Endereço: av. dos Autonomistas, 1.828, esquina com a Av. Maria Campos