Arranha-Céu: Coragem Sem Limite é atração da Tela Quente de hoje (28/12) na Globo

A Tela Quente de hoje (28/12) vai exibir o filme Arranha-Céu: Coragem Sem Limite na tela da TV Globo. O longa, protagonizado por Dwayne Johnson, vai ao ar às 22h45, logo após mais um capítulo da novela “A Força do Querer”.

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite – Tela Quente de hoje (28/12)

Sinopse: Will Sawyer, veterano de guerra norte-americano e ex-líder de operações de resgate do FBI, trabalha avaliando a segurança de arranha-céus. Na China, ele é acusado de ter colocado o edifício mais alto e seguro de Hong Kong em chamas. Agora, o ex-agente precisa encontrar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Mais informações:

Título Original: Skyscraper

Elenco: Neve Campbell, Byron Mann, Chin Han, Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Noah Taylor, Kevin Rankin, Adrian Holmes

Direção: Rawson Marshall Thurber

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura, ação

…