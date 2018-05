Art Popular faz show gratuito no Samba na Praça de domingo, 27, em Barueri

A Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri organizou uma série de eventos variados, para diversas idades e gostos, neste fim de semana. O samba do grupo Art Popular no domingo, 27, em show gratuito, e a apresentação da cantora Isabella Taviani, no sábado, são apenas alguns deles. Tem ainda comédia, teatro infantil, artesanato e comidas típicas.

Publicidade

O tradicional Samba na Praça deste domingo traz o grupo de pagode Art Popular, que deverá agitar a galera com músicas de grande sucesso como “Pimpolho”, “Temporal”, “Eternamente Feliz” e “Sem Abuso”, entre outros. O Samba na Praça começa às 14h e vai até as 20h de domingo, 27, no estacionamento do ginásio José Correa.

No sábado, 26, o talento e a voz aveludada de Isabella Taviani estarão no Teatro Municipal, às 20h. Os ingressos estão disponíveis pelo site www.ticketbrasil.com.br.

No domingo, às 15h, é a vez da garotada se divertir no teatro, com Moana – Uma Aventura no Mar. ingressos pelo site: www.bilheteriaexpress.com.br.

Para quem aprecia artesanato e comidas típicas, a Feirarte – Feira de Arte e Artesanato de Barueri, que é realizada todos os sábados das 10 às 18h no estacionamento da Prefeitura de Barueri, sempre oferece ótimas opções.

Publicidade

Ainda no sábado, das 16 às 18h, a biblioteca Max Zendron realiza o Riffs Literário – palestra sobre a relação do heavy metal e a literatura com os especialistas Marcondes Pereira da Silva e Christiane Mathias.

Samba na Praça

Art Popular, domingo, dia 27, a partir das 14h

Estacionamento do Ginásio José Correa

Av. Guilherme P. Guglielmo, 1000, Centro



Teatro Municipal de Barueri

Show Isabella Taviani, sábado dia 26, às 20h

Infantil Moana Uma Aventura no Mar, domingo, dia 27, às 15h

Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255. Jd. dos Camargos

Informações: 4198-0972

Feirarte

Sábados, a partir das 10h

Estacionamento da Prefeitura

Rua João da Mata e Luz, 84, Centro

Biblioteca Max Zendron

Riffs Literário

Sábado, 26, às 16h

Rua Rio Grande do Sul, 234, Vila Boa Vista

Informações: 4198-0229