Artista Cintia Abravanel, filha de Silvio Santos, inaugura exposição em Barueri

O Parque Shopping Barueri recebe a exposição “Nuances de uma Abrava”, assinada pela artista plástica e produtora Cintia Abravanel, filha de Silvio Santos. A mostra pode ser conferida até o dia 13 de novembro.

publicidade

A exposição traz mais de 20 obras, incluindo desenhos e instalações artísticas que passam mensagem lúdica, representando como as pessoas são múltiplas em seus pensamentos, identidades e emoções. “Todas as minhas peças são intuitivas e tem a ver com o meu emocional, com o momento que estou vivendo. Eu não paro e penso o que vou desenhar”, explica artista Cintia Abravanel.

A obra “Saindo do buraco”, por exemplo, é um incentivo a todos para que superem seus traumas, suas dificuldades, deixem de lado a sensação de “fundo do poço” e busquem dar volta por cima. Porém, sendo a realidade e emoções subjetivas, caberá ao visitante definir o que sentem com as obras.

publicidade

A exposição é gratuita e está localizada no Piso L2 do Parque Shopping Barueri. Ela pode ser apreciada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.