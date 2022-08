Artista Dingos Del Barco ganha título de Cidadão Osasquense: “Uso o grafite como ferramenta de transformação”

O artista plástico, ativista cultural e arte-educador Gilmar Del Barco Júnior, o Dingos, considerado uma referência do grafite em Osasco, recebeu o título de Cidadão Osasquense, concedido pela Câmara Municipal. A entrega da honraria ocorreu na noite de terça-feira (16), durante sessão solene realizada no auditório do Senac.

Mais do que grafitar muros e espaços públicos pela cidade, Dingos é um educador que dá lições de cidadania por meio dos desenhos e cores que retratam o cotidiano osasquense. “Eu sou um arte-educador que usa o grafite como ferramenta de transformação”. Foi com esta frase que Dingos, resumiu seu trabalho de mais de 32 anos em Osasco.

A Sessão Solene para a entrega da honraria reuniu amigos, familiares e ativistas das áreas de cultura e educação. No local, uma amostra da obra de Del Barco pode ser conferida na exposição “Um Olhar Urbano – Senac Osasco 30 Anos”, que também conta com a participação dos artistas Renato Erre e Rim Chiaradia.

Na tribuna, Cláudio parabenizou o vereador Josias pela escolha de Dingos para a concessão da honraria e destacou a importância do trabalho dele para Osasco. “O Dingos presta um belíssimo trabalho na região com o seu grafite. É uma pessoa amada por todos da secretaria, pelas crianças, professoras e diretoras das escolas de Osasco. É lindo ver o carinho e o amor que as pessoas têm por ele”, justificou.

O título de Cidadão Osasquense ao artista foi concedido por meio do Decreto Legislativo 5/2022 proposto pelo vereador Josias da Juco (PSD).

Da pichação ao grafite

Nascido em São Paulo, Dingos chegou a Osasco ainda criança e criou uma forte identidade com o município. O envolvimento com a pichação durou pouco e logo o artista abraçou a arte do grafite, influenciado por uma professora na escola.

A aproximação com o poder público começou em meados de 1999, por meio da então primeira-dama da cidade, dona Glória Giglio. “Escolhi ser grafiteiro porque cada dia é um lugar, uma pessoa. São 32 anos que eu pinto essa cidade”, justificou Dingos, responsável pelas artes pintadas nos muros da Câmara de Osasco.