Ascenty investe R$ 220 milhões para construir data center em Osasco

A Ascenty, líder no mercado de data centers na América Latina, iniciou a construção de sua nova unidade em Osasco. Com investimento de R$ 220 milhões, a instalação terá 7 mil metros quadrados de área construída e deve iniciar as operações em dezembro deste ano.

publicidade

A companhia foi fundada em 2010 e atua na construção e operação de data centers de classe mundial, atendendo os maiores provedores de serviços de nuvem e tecnologia do mundo e clientes dos segmentos financeiro, varejo, indústria, saúde e integradoras de serviços.

O vice-presidente de Operações da Ascenty, Marcos Siqueira, explica que a expansão da empresa visa suportar o crescimento da demanda por serviços de data centers e migração para a nuvem por empresas.

publicidade

“Hoje, o consumo de internet em nossas instalações é cerca de 300% na comparação com fevereiro de 2020, antes da pandemia. Já o consumo de energia, nosso principal insumo, quase que dobrou no período. Aumentamos em número de clientes, mas aqueles que já estavam em nossas instalações também expandiram o uso, o que evidencia o aquecimento do mercado”, avalia Siqueira.

Com a unidade de Osasco, a Ascenty passa a contar com 28 data centers próprios no Brasil, Chile e México, sendo 19 em operação e oito em construção. Os data centers da companhia são interconectados por 5.000 km de rede de fibra óptica proprietária.

publicidade

GIGANTES// Com Uber, 99, Rappi e iFood, Osasco tem 25% das empresas de tecnologia bilionárias do país