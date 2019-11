Assaltante chega por trás, dá paulada que desmaia a vítima e a rouba, em Osasco | vídeo

Um vídeo mostra a ação covarde de um criminoso ao praticar um assalto na Vila Yolanda, em Osasco.

O caso aconteceu na rua José Joaquim Pinto, na noite de quinta-feira (7). O bandido chega por trás, dá uma paulada na cabeça da vítima, um homem que imediatamente cai desmaiado, e rouba seus pertences.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro do criminoso pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, ou a Polícia Militar 190.

