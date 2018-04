Assaltante faz arrastão em restaurante no Jardim Santo Antônio

Na tarde de sexta-feira, 13, policiais militares do 14º Batalhão prenderam um suspeito de ter feito um arrastão em um restaurante na região do Jardim Santo Antônio, em Osasco, durante o horário de almoço. Ele levou celulares e outros pertences de 15 vítimas que estavam no local.

Um dos proprietários conseguiu rastrear o celular que havia acabado de ser roubado e informou a localização aos policiais. Outra pista dada aos PMs foi o veículo usado na fuga, um Peugeot 307.

O carro foi encontrado pelos policiais dentro de uma casa, onde estava o suspeito. Ao perceber a chegada das viaturas, ele pulou o muro e tentou invadir a residência vizinha, quando foi detido pela equipe da ROCAM.

Dentro do imóvel, foram encontrados 16 celulares, sete carteiras com documentos e cartões das vítimas, dois relógios e a quantia de R$ 256 em dinheiro, que haviam sido roubados e foram recuperados.

A ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial.