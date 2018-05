Assaltantes fazem arrastões em plantões imobiliários

Corretores de Cotia andam com medo de uma dupla de assaltantes que tem feito arrastões em plantões imobiliários e estabelecimentos comerciais do município.

Uma das vítimas relatou o medo à rádio Toque da Cidade, de Cotia e região:

“Esses dois bandidos estão aterrorizando a cidade de Cotia e os plantões das imobiliárias da nossa região”, declarou.

O último arrastão, nesta terça-feira, 15, foi um plantão no Km 29 da Rodovia Raposo Tavares.

“Roubam pontos de ônibus, comércios, trabalhadores e pais de família”, relatou a vítima.

Segundo informações entre os corretores locais, “em alguns dos roubos abusam sexualmente das mulheres. Em outros já chegaram a agredir até crianças”.

“Clamamos as autoridades de Cotia e do estado de São Paulo que façam algumas coisa por nós, que somos diariamente vitimas desses dois. Pedimos que eles paguem o que estão fazendo com Cotia e talvez com outras cidades”, afirma.

Segundo rastreamento de um celular que os criminosos roubaram, eles foram sentido Mirante da Mata, bairro de Cotia.

Um dos assaltantes chamou o outro de “Bocão” durante um assalto.

Foto: reprodução/Facebook Toque da Cidade