Assassinos em carro de Santana de Parnaíba executam primos no Espírito Santo

Wellington da Silva, de 44 anos, e Serlon Ramos Abreu, 45, foram executados no final da tarde desta terça-feira (5), em Atílio Vivácqua, no Espírito Santo. Eles seguiam pela rodovia ES 289 quando foram fechados por um Jetta blindado, com placa de Santana de Parnaíba.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas eram primos. Populares disseram que dentro do Jetta havia quatro homens que dispararam contra as vítimas, e que ouviram mais de 15 tiros. Wellington morreu no local e Serlon tentou fugir, chegou a cair de uma ponte, mas foi alcançado e morto pelos criminosos.

À polícia, testemunhas contaram ainda que os atiradores não conseguiram ligar o Jetta para fugir e abandonaram o veículo no local do crime. Eles colocaram o corpo de Wellington no meio da pista e fugiram no carro das vítimas, um Ford Ka.

Horas depois do crime, o Ford Ka foi encontrado carbonizado, na BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas para encontrar os autores dos disparos. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o duplo homicídio.