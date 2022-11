Assembleia Legislativa aprova aumento de salário para governador e secretários estaduais

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem (29), em sessão extraordinária, o aumento, para 2023, nos salários do governador, vice-governador e secretários estaduais.

publicidade

O projeto foi aprovado por 56 votos sim e seis votos contrários. A medida segue agora para sanção ou veto, total ou parcial, do governador Rodrigo Garcia (PSDB), no prazo de até 15 dias úteis após o recebimento do texto final aprovado pelo Legislativo.

Pelo texto, o valor da remuneração do governador passará, a partir do próximo ano, de R$ 23.048,59 para R$ 34.572,89; do vice, de R$ 21.896,27 para R$ 32.844,41; e dos secretários, de R$ 20.743,72 para R$ 31.115,58.

publicidade

Os deputados que votaram contra foram: Adriana Borgo (Agir), Ricardo Mellão (Novo), Janaína Paschoal (PRTB), Patrícia Gama (PSDB), Carlos Giannazi (Psol) e Mônica Seixas (Psol).

Os deputados da região, Emidio de Souza (PT) e Cezar (PDT), assim como outros 19 deputados, não votaram a matéria, pois estavam em obstrução, recurso utilizado pelos parlamentares com o objetivo de impedir o prosseguimento dos trabalhos e ganhar tempo dentro de uma ação política.