Assessor da Prefeitura de Taboão da Serra é executado com 5 tiros em Embu das Artes

O assessor da Prefeitura de Taboão da Serra Germano Francisco dos Santos Dias, de 46 anos, foi executado com cinco tiros na noite de sábado (10). Ele estava em um posto de combustível, na avenida Elias Yazbek, em Embu das Artes, cidade vizinha, quando foi surpreendido por uma dupla de criminosos, que chegaram em uma moto.

Populares contaram à polícia que o garupa atirou ao menos cinco vezes contra a vítima. Germano foi atingido no rosto, peito e braço, não resistiu aos ferimentos e morreu ano local. O crime aconteceu por volta das 21h50.

De acordo com informações da Record TV, a vítima estava acompanhada por duas jovens e teria parado no posto para comprar cigarro. Um amigo do assessor estava em outro veículo. Além disso, um policial também estava entre o grupo, próximo aos carros estacionados no posto. Germano foi o único baleado.

Uma equipe da Polícia Rodoviária abastecia a viatura no momento da execução. Os policiais tentaram perseguir a moto, mas os criminosos conseguiram fugir, sem levar nada. O caso foi registrado na Delegacia de Embu das Artes, onde devem prosseguir as investigações para identificar os autores do crime.

