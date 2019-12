Assista ao novo “Star Wars” grátis no Kinoplex com o Visão Oeste

O Visão Oeste dá sete pares de ingressos para leitores assistirem ao filme do momento, “Star Wars: A Ascensão Skywalker” (estreia dia 19 de dezembro), gratuitamente na rede Kinoplex, como no SuperShopping Osasco.

Para concorrer, nos comentários deste texto deixe seu nome, e-mail e complete a seguinte frase: Eu quero ir ver o novo “Star Wars” no Kinoplex com o Visão Oeste porque…

As sete melhores respostas enviadas até esta terça-feira (17) e escolhidas pela redação ganham pares de ingresso.

Mas atenção: SÓ VALEM AS MENSAGENS NA FORMA DE COMENTÁRIO NO PRÓPRIO PORTAL, não no post na fanpage do Visão Oeste ou no perfil em outras redes sociais.

Na quarta (18), serão divulgados os nomes dos ganhadores. A redação também entrará em contato com os vencedores por e-mail. Portanto, fiquem atentos ;). Boa sorte!

Os ingressos deverão ser retirados pelos ganhadores ou representantes autorizados (mediante apresentação de documento do vencedor do concurso cultural) na sede do Visão Oeste, no Centro de Osasco, em dias úteis, das 10h às 17h, até sexta-feira, dia 20 de dezembro.

ATENÇÃO:

* Os ingressos valem também para os outros filmes em cartaz, até junho de 2020

** Ingressos válidos para as salas 2D de segunda a quinta-feira, exceto feriados. Os tickets não são válidos para salas 3D, KinoEvolution, Platinum e IMAX.