Assistência Social de Osasco inicia acolhimento de pessoas em situação de rua nas noites frias

A operação de inverno da Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Osasco começou mais cedo neste ano em razão das baixas temperaturas. As abordagens noturnas às pessoas em situação de rua vão até o dia 15 de setembro, sempre que as temperaturas estiverem abaixo de 13ºC.

publicidade

Desta vez, a oferta de vagas nos abrigos do município foi ampliada. Na sexta-feira (16), foram instaladas 41 camas no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop), situado no Jardim Piratininga.

No local, que oferece abrigo entre 18h e 6h, com direito a jantar e café da manhã, os acolhidos podem tomar banho e recebem um kit de higiene pessoal (sabonete, shampoo, escova e pasta de dente). Cada cama conta com colchão, lençóis, cobertor e edredom.

publicidade

“Estamos preparados para receber com amor e carinho nossos irmãos em situação de rua. Nossas equipes estão todos os dias nas ruas fazendo abordagens, inclusive temos acolhimento e ração para os pets. Se encontrar alguém que precisa e aceita o acolhimento, ligue 156, nossa equipe irá até o local. Caso se esgotem, temos novamente a parceria com os hotéis da cidade para que ninguém deixe de ser acolhido”, disse o prefeito Rogério Lins.

Do total de vagas ofertadas, 33 foram preenchidas, sendo 24 por procura espontânea e as demais por pessoas que aceitaram ir para o local após abordagem em vias públicas da cidade feitas por equipes do serviço social da Prefeitura de Osasco.

publicidade

Nas demais épocas do ano, o Centro Pop recebe a população de rua apenas durante o dia, com direito a alimentação, higienização pessoal, lavagem de roupas e atividades sociais.

Aos que recusam o acolhimento e preferem permanecer nas ruas, as equipes da SAS oferecem cobertores, sucos, água, e ração e cobertores para animais.

Acolhimento em Osasco

A cidade conta com três Centros de Acolhimento (confira relação abaixo), que também aumentam a capacidade de abrigo durante o inverno. Nos últimos anos, sempre que houve aumento da demanda a SAS também hospedou vulneráveis em hotéis da cidade.

Os munícipes também podem ajudar no trabalho de acolhimento fazendo contato com a Prefeitura pela Central 156 para informar sobre pessoas em situação de rua que necessitam de ajuda.

“É nossa tarefa ir às ruas e conversar com essas pessoas, tentar convencê-las a aceitar o abrigo, porque os que estão com saúde debilitada são os que mais sofrem com o frio. A sociedade também pode ajudar nesse trabalho doando roupas (limpas e em bom estado) e cobertores (novos) ou nos avisar pelo telefone 156 sempre que souber os locais em que há pessoas em situação de rua”, disse o secretário de Assistência Social, José Carlos Vido.

As doações de roupas e cobertores podem ser encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade do município, situado no prédio da Prefeitura (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300, Vila Campesina).

Confira o endereço das unidades:

Serviço de Acolhimento Feminino e Famílias (Rua Belo Horizonte, 87, Jardim Rochdale. Telefone: 3654-1996);

Serviço de Acolhimento Adulto Masculino (Rua Belo Horizonte, 87, Jardim Rochdale. Telefone: 3654-2869);

Serviço de Acolhimento Centro (Rua Dr. Mariano Jatati Marcondes Ferraz, 418. Telefone: 3656-2543).