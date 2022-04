Associação Comercial e Empresarial de Osasco se prepara para comemorar 60 anos de história

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) iniciou na terça-feira (12) a contagem oficial para a celebração de 60 anos da entidade. Serão 60 dias até a data comemorativa, com diversos eventos e ações, que serão divulgados em breve.

Fundada em 11 de junho de 1962, a história da Associação Comercial e Empresarial de Osasco se confunde com a própria história da cidade. Isso porque, semanas após a emancipação de Osasco, empreendedores locais sentiram a necessidade de criar uma entidade que pudesse ser referência para comerciantes e empresas. E uma reunião realizada no Clube Floresta marcou o nascimento da Associação Comercial.

O atual presidente da ACEO, Dr. Amir Gomes, diz que ao longo desses quase 60 anos a ACEO viu nascer milhares de empresas em Osasco e sempre esteve presente, oferecendo apoio para que os negócios pudessem se desenvolver. “Os bons frutos estão aí. Osasco é a segunda maior economia do Estado de São Paulo e a oitava do país, com um comércio de rua que só fica atrás da Capital”, destaca. “Tudo isso é resultado de um trabalho coletivo que tem o DNA da ACEO”, completa Dr. Amir.

Sobre o passado Dr. Amir diz que a ACEO cumpriu bem seu papel ao longo dos anos, sendo aquilo que foi pensada para ser. Já sobre o presente e o futuro ele afirma não ter dúvidas que a entidade vai completar seis décadas ainda mais eficiente, organizada, fortalecida e pronta para ser a ponte entre empresas, empresários de Osasco e o sucesso.