Associação de Engenheiros e Arquitetos de Osasco terá campanha por doação de sangue em setembro

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO) recebe, nos dias 9 e 10 de setembro, uma campanha de doação de sangue promovida pelo Hemocentro São Lucas e Projeto Unidos pelo Sangue.

Qualquer pessoa acima de 16 anos poderá doar desde que faça o agendamento prévio por meio deste link, telefone (11) 3682-5162 ou WhatsApp (11) 98676-6457. Os interessados poderão agendar horário em um dos dois dias da campanha, entre 9h às 11h ou 13h e 15h.

As instituições pedem para que os doadores respeitem os protocolos de segurança, usem máscara e mantenha o distanciamento social. Além disso, para evitar aglomeração, poderão doar até cinco pessoas a cada 20 minutos.

As doações serão aceitas por qualquer pessoa que esteja em bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 52 Kg. No dia e horário marcado, é preciso apresentar documento oficial com foto original. Menores de 18 anos só podem doar acompanhados dos responsáveis legais.

A iniciativa tem o objetivo de ajudar no reabastecimento dos bancos de sangue, que registraram quedas significativas em meio à pandemia e ao período de inverno.

A sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco fica na rua Alexandre Bapstistone, 555, no KM 18.

Confira alguns requisitos para doar sangue:

Estar alimentado, após o almoço aguardar 1h30, evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos;

A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulher;

O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres;

Quais são os impedimentos temporários para doar sangue?

Gripe, resfriado, febre e diarreia: aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas;

Período gestacional;

Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;

Amamentação: até 12 meses após o parto;

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação

