Associação DEFENDA PM se pronuncia sobre ataque de empresário de Alphaville contra policial

A DEFENDA PM (Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar) se manifestou sobre as agressões verbais sofridas por um PM ao atender a uma denúncia de violência doméstica por parte do empresário Ivan Storel em Alphaville, Santana de Parnaíba.

“Crueldade, ódio, desprezo, humilhação e a mera falta de educação revelam daquele empresário a face que os pseudo-poderosos sempre querem ocultar: a de bandidos comuns, ladrões de galinha. Pilhados em flagrante, apelam para um poder que não têm e para um discurso rasteiro recheado de palavrões”, afirma a instituição, em nota (leia a íntegra abaixo).

O vídeo com o empresário Ivan Storel, de 49 anos, gritando uma série de ofensas e xingamentos ao PM, na sexta-feira (29), viralizou no fim de semana. “Você é um b…. É um m… de um PM que ganha mil reais por mês, eu ganho 300 mil reais por mês. Quero que você se f…, seu lixo do c…”, declarou o homem. Ivan Storel afirmou ainda: “Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um b…. Aqui é Alphaville, mano”. Ele também chamou a policial militar feminina que acompanhava a ocorrência de “p…”.

Publicidade

Após o vídeo viralizar, o empresário gravou um vídeo no qual pede perdão à Polícia Militar e diz que passa por tratamento psiquiátrico e estava sob efeito de álcool e remédios.

A DEFENDA PM rebate o empresário: “Não serve a desculpa da bebedeira visível. Antes, revela aquilo que muitos pseudo-poderosos pensam a respeito das leis, de direitos e deveres, de comportamento social básico e, por fim, de educação e até mesmo de humanidade”.

Para a instituição, “a frase “aqui é Alphaville, aqui é o f…-se”, pronunciada em alto e bom som pelo empresário Ivan Storel (rendimento declarado de R$ 300.000,00 mensais), ao ser abordado por dois policiais militares em sua residência, resume o comportamento de um mundo à parte. O mundo dos que pensam estar acima da Lei e da Ordem”.

Na Globo

Na manhã desta segunda-feira (1º), as apresentadoras Ana Maria Braga e Fátima Bernardes também criticaram duramente o comportamento do empresário: No “Encontro”, Fátima disse que Ivan Storel teve um “comportamento desprezível”. “Arrogante, preconceituoso, que enxerga a desigualdade como algo bom”.

A DEFENDA PM também critica os, segundo ela, baixos salários dos policiais militares no estado. “Das 27 unidades da Federação, a PM de São Paulo é a penúltima no ranking salarial!”.

Leia a nota completa da DEFENDA PM sobre o ataque do empresário Ivan Storel contra um policial militar em Alphaville:

Sobre o ataque de um empresário a dois policiais militares

O que passa pela cabeça de um empresário que o autoriza a dirigir-se a uma autoridade policial com termos aqui impublicáveis pelo simples fato de a autoridade estar fazendo o que dela se espera? Não serve a desculpa da bebedeira visível. Antes, revela aquilo que muitos pseudo-poderosos pensam a respeito das leis, de direitos e deveres, de comportamento social básico e, por fim, de educação e até mesmo de humanidade.

A frase “aqui é Alphaville, aqui é o f…-se”, pronunciada em alto e bom som pelo empresário Ivan Storel (rendimento declarado de R$ 300.000,00 mensais), ao ser abordado por dois policiais militares em sua residência, resume o comportamento de um mundo à parte. O mundo dos que pensam estar acima da Lei e da Ordem. A autoridade policial ali estava atendendo a um chamado (pelo 190) feito pela própria esposa do empresário, que segundo ela estava embriagado e agressivo. “Desinteligência”, na linguagem policial.

As cenas lamentáveis foram registradas em vídeo que agora corre o mundo nos grupos de WhatsApp. As ofensas dirigidas pelo empresário aos policiais militares devem ser repudiadas por todos os cidadãos de bem do país. Crueldade, ódio, desprezo, humilhação e a mera falta de educação revelam daquele empresário a face que os pseudo-poderosos sempre querem ocultar: a de bandidos comuns, ladrões de galinha. Pilhados em flagrante, apelam para um poder que não têm e para um discurso rasteiro recheado de palavrões.

A DEFENDA PM – Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar repudia veementemente e condena a reação e as palavras do empresário Ivan Storel, proferidas na frente da filha, no colo da mãe. Mas destaca uma verdade e responde a uma pergunta, ambas feitas por ele naquela enxurrada de palavrões.

A verdade é que o policial militar não tem um salário digno, condizente com a realidade de São Paulo. No Estado mais rico da federação, responsável por quase 40% do PIB brasileiro, soldados da Polícia Militar arriscam a vida todos os dias, em defesa da população (e ontem estavam agindo em defesa da mulher do empresário) por um salário lamentável que deveria ser motivo de vergonha ao governador do Estado (do atual e de todos os que o antecederam). Das 27 unidades da Federação, a PM de São Paulo é a penúltima no ranking salarial!

O outro destaque fica por conta da pergunta do empresário. “Quem você pensa que é?”. O soldado da Polícia Militar nem precisa pensar para responder: ele é uma Autoridade à qual até mesmo um empresário de R$ 300.000,00 mensais é obrigado a se curvar, quando receber ordem de o fazer. Todas estas verdades estão relatadas no Boletim de Ocorrência do qual, agora, a Lei deve tomar conta.