Associação e vereador discutem projeto contra boom imobiliário na área do São Francisco Golf Club

O vereador Jair Assaf (DEM) esteve reunido com representantes da Associação Vila que te Quero Verde (AVIVE), criada recentemente por moradores e comerciantes de condomínios e bairros do entorno do São Francisco Golf Club, em Osasco, para apresentar o seu Projeto de Lei 105/19, que dispõe sobre tombamento e preservação da área.

publicidade

A medida impede, entre outras ações, que o campo de Golf, construído em 1937, pelo Conde Luiz Eduardo Matarazzo, seja reformado. “Estamos lutando pela preservação do campo de golf, patrimônio da nossa região e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance”, afirmou Assaf durante a reunião, que ocorreu no dia 28 de outubro.

O projeto está em tramitação na Câmara Municipal de Osasco e, caso seja aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, não poderão ser feitas mudanças na fachada do imóvel e o terreno não poderá ser comprado por alguma construtora para construção de novos prédios ou escritórios.

publicidade

A mobilização teve início devido ao surgimento de boatos de que construtoras estariam negociando a compra da área, de mais de 150 mil metros, junto à família Matarazzo para a construção de mais condomínios, que se expandiram na região e trouxeram preocupação aos moradores, que temem pela perda da área verde.

“Estamos esperançosos e esperamos que esse projeto seja aprovado na Câmara e sancionado pelo Executivo e a nossa associação está emprenhada para a preservação da área”, afirmou o ex-prefeito de Osasco, Jorge Lapas, que é presidente da AVIVE.

publicidade

Ainda de acordo com Lapas, a associação criada para defender o Campo de Golf está em fase de regularização e já reúne cerca de 30 condomínios e bairros vizinhos ao campo.