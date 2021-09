Associação Pestalozzi de Osasco vende parmegiana, quindim e vinho em almoço beneficente

A Associação Pestalozzi, em Osasco, realizará mais um almoço beneficente no sábado (25). Desta vez, o cardápio tem delícias como parmegiana de carne e frango, quindim, pastel de Belém e vinho tinto.

A parmegiana de filé mignon é vendida a R$ 85 e a de filé de frango R$ 75. Além de acompanhar arroz branco e batata palha, o prato serve duas pessoas. Para a sobremesa, é possível escolher entre quindim ou pastel de Belém. A caixa com seis unidades é vendida por R$ 40. Já o vinho tinto Alantejo custa R$ 50.

A Associação Pestalozzi preparou ainda dois combos para quem deseja garantir todas as delícias: o Combo Mignon (parmegiana, quindim ou pastel de belém e vinho) sai por R$ 165, e o o Combo Frango custa R$ 155.

As reservas podem ser feitas até terça-feira (21), mediante pagamento antecipado. Já a retirada dos pedidos será no sábado (25), das 12h às 14h, por meio do sistema drive thru, na sede da associação (rua Dionísio Bizarro, 415, no Jardim Ester, em Osasco).

Os interessados devem pagar o pedido via depósito ou transferência bancária para o Bradesco, agência 3481, conta corrente 8035-7, destinado à Associação Pestalozzi de Osasco, CNPJ/PIX 51.437.861/0001-72.

O comprovante do pagamento deve ser enviado via WhatsApp para o número (11) 3682 2158, onde também podem ser consultadas mais informações.

