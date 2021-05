AstraZeneca tem vagas de emprego abertas em Cotia

A biofarmacêutica global AstraZeneca, que desenvolveu uma das vacinas contra a covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford, está com vagas de emprego abertas em sua sede no Brasil, em Cotia. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nos departamentos de Oncologia, Diagnóstico, Negócios e Tecnologia da Informação.

A empresa busca por profissionais para os cargos de Consultor Técnico de Oncologia, Gerente de Diagnóstico, Coordenador de Diagnóstico, Lançamento de Gerente de Excelência e PMO para Projetos Estratégicos, Gerente de Projetos Estratégicos e Novos Negócios e Líder de TI Digital e Informação. Algumas das oportunidades são para responder por regiões como São Paulo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Distrito Federal.

A função de Consultor Técnico de Oncologia o candidato deve ter ensino superior completo, experiência com o mercado de oncologia e ter disponibilidade para viagens. Entendimento da Jornada do Paciente, gestão de contas e inglês intermediário são considerados diferenciais. Para o cargo de Gerente de Diagnóstico é necessário ter ensino superior completo e mestrado na área. Inglês fluente também é requisito indispensável.

Para a vaga de Gerente de Projetos Estratégicos e Novos Negócios é preciso ter ensino superior completo, inglês avançado e experiência anterior em indústria farmacêutica e na área de novos negócios.

Já a vaga para Líder de TI Digital e Inovação exige experiência de liderança de líderes, experiência de gerenciamento de programa de liderança de equipes e com projetos digitais (Omnichannel, eCommerce, big data, IA e computação em nuvem), conhecimento avançado em planejamento estratégico, capacitação de mudanças e inovação, forte experiência em planejamento, implantação e manutenção de recursos comerciais de TI e acompanhamento comprovado de iniciativas de comércio eletrônico, com impacto nos negócios.

“Temos um forte desejo de ajudar pacientes em todo o mundo, todos os dias. Estamos sempre buscando ampliar nossas capacidades para atingir essa meta e tornar o futuro ainda mais brilhante. Aqui, você terá a liberdade de desafiar as normas para tornar o impossível uma realidade”, destaca a empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego da AstraZeneca:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas da biofarmacêutica, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

A AstraZeneca é uma das biofarmacêuticas mais avançadas do mundo, com portfólio sólido e inovador focado em medicamentos biológicos nas áreas Cardio-Metabólica, Respiratória e Oncológica. Atualmente, opera com mais de 60 mil colaboradores espalhados em mais de 100 países.

A biofarmacêutica chegou ao Brasil em 1999 e está situada em Cotia, em uma área de aproximadamente 60 mil metros quadrados, onde reúne sua sede administrativa e fábrica.

