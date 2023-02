Astronauta Marcos Pontes receberá homenagem da Câmara de Osasco

A Câmara de Osasco aprovou, durante a primeira sessão do ano, na terça-feira (7), a concessão de uma honraria ao ex-ministro do governo Bolsonaro e senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

publicidade

O Projeto de Decreto Legislativo 35/2022 trata da concessão de Medalha Antônio Raposo Tavares e do Diploma cidade de Osasco ao tenente-coronel-aviador e astronauta pela “pioneira participação na Missão Centenário, como o primeiro astronauta brasileiro da história”.

A proposta de autoria do vereador Rogério Santos (MDB) foi aprovada com 16 votos favoráveis e uma abstenção. Após a aprovação, a Câmara de Osasco inicia os preparativos para a solenidade de entrega da honraria.

publicidade

A homenagem é concedida às pessoas que atuam em trabalhos de relevância no município, com alusão ao bandeirante Raposo Tavares, pelo espírito desbravador e de coragem.

O autor do texto, vereador Rogério Santos, foi eleito deputado estadual nas eleições de outubro de 2022 e tomará posse do cargo no dia 15 de março. Ao assumir a cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Santos abre uma vaga na Câmara de Osasco, que deverá ser assumida pelo primeiro suplente do PL (partido pelo qual Rogério foi eleito), Rodrigo Gansinho.