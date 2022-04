Atacadão vai abrir mais uma unidade em Carapicuíba

Carapicuíba terá uma segunda unidade da rede Atacadão. A loja será construída próximo à Estrada do Gopiúva, na Vila da Oportunidade. A informação foi divulgada pelo prefeito Marcos Neves (PSDB), na manhã deste sábado (2).

“Essa loja vai gerar 300 empregos diretos e 300 empregos indiretos, além de mais 300 empregos para a construção da unidade”, destacou o prefeito, por meio das redes sociais. “Quero agradecer por mais esse investimento em Carapicuíba, a gente fica muito feliz”, completou Marcos Neves.

A primeira unidade do Atacadão em Carapicuíba está localizada na Avenida Antônio Faustino dos Santos, na Vila Municipal, próximo ao KM 21. A rede atacado-varejista pertence ao Grupo Carrefour e é a maior do país, com mais de 200 lojas e 50 mil funcionários.

Ainda não foi divulgada a previsão para a inauguração da nova unidade em Carapicuíba.