Atacadão vai inaugurar unidade em Taboão da Serra e abre 30 vagas de pedreiro, armador e mais

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra realiza, na sexta-feira (14), às 9h, processo seletivo para preencher 30 vagas nos cargos de servente de pedreiro, pedreiro, operador de retroescavadeira e armador.

Os contratados vão trabalhar na reforma do prédio que abrigará a nova unidade do Atacadão, na antiga Giroflex, no Jardim Maria Rosa. A nova loja da rede Atacadão em Taboão da Serra funcionará na Rodovia Régis Bittencourt, altura do número 1000.

Para participar da seleção é necessário ter no mínimo 18 anos, experiência na função e o ensino fundamental completo. A contratação é em regime CLT. Já o salário não foi divulgado.

Interessados devem comparecer no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo), com documento oficial com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de vacinação contra a covid-19. Quem desejar já pode encaminhar currículo para o e-mail sde.cv@ts.sp.gov.br e no título mencionar “Canteiro de Obras”.

A expectativa é que a reforma do espaço inicie em fevereiro, dure cerca de 150 dias e a unidade seja inaugurada neste primeiro semestre de 2022.