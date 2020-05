Ataide Teruel destina R$ 200 mil para Saúde em Santana de Parnaíba

O deputado estadual Ataíde Teruel (Podemos) indicou uma emenda de R$ 200 mil para a rede municipal de Saúde de Santana de Parnaíba. A solicitação foi feita pelo prefeito da cidade, Elvis Cezar.

Santana de Parnaíba é uma cidade histórica e tem a economia ligada ao setor de serviços e comércio. “Esse histórico município luta para manter a qualidade dos serviços da área da Saúde para atender a sua população”, declarou o Ataíde.

Elviz Cezar esteve com o deputado em dezembro do ano passado, quando solicitou a emenda para investir na saúde. “Ele me colocou a par dessas dificuldades. Sendo assim, destinei recursos no valor de R$ 200 mil para auxiliar no custeio da Saúde, que deverá colaborar também no enfrentamento ao covid-19”, concluiu Ataíde.

A emenda foi publicada no Diário Oficial do estado e, na sequência, será encaminhada à Prefeitura de Santana de Parnaíba.