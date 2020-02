Ataide Teruel: Osasco, 58 anos de história

Osasco, cidade, que recebeu a mim e à minha família de braços abertos, completa 58 anos de emancipação com muitas realizações e ambiciosos projetos para o futuro. Osasco é um município pujante, não para.

Está entre as sete cidades que concentram toda a riqueza do País, é o 2º Produto Interno Bruto do nosso Estado e o 6º PIB do Brasil.

Com uma população estimada em mais de 800 mil habitantes, cuja origem são imigrantes europeus e migrantes vindos de todos os estados do Brasil, Osasco só se tornou município graças à garra e tenacidade de seus Emancipadores que, desde 1947, lutavam para torná-la independente de São Paulo, o que ocorreu em 19 de fevereiro de 1962.

Publicidade

E graças ao incansável trabalho do Presidente da Ordem dos Emancipadores, José Geraldo Setter, o esforço desses pioneiros está registrado e sempre será lembrado.

Osasco é uma cidade de contrastes, cheia de cores, vibrante, que vai do seu famoso e bem servido cachorro-quente, ao seu calçadão, sempre lotado e disputado por transeuntes e comerciantes.

Ao conquistar a 8ª posição no ranking do Urban System, que divulga a relação das cidades com as melhores condições para se fazer negócios, passou a atrair grandes empresas dos setores de serviços, construção e esportivo, que fazem o município ser gerador de emprego e renda. Além do potencial industrial. Osasco possui o segundo maior comércio de rua, perdendo apenas para a Rua 25 de Março, na capital Paulista.

Sua história registra feitos de homens visionários, à frente de suas épocas, como Antonio Agu, que batizou o município com o nome de sua cidade natal na Itália, até Amador Aguiar, que aqui ergueu a sua Cidade de Deus, sede de um dos maiores e mais importantes bancos do Brasil.

Sem contar que o primeiro voo realizado na América Latina, aconteceu em Osasco, há 110 anos, quando Dimitri de Lavaud, o pioneiro da nossa aviação, realizou esse voo, quatro anos após o de Santos Dumont, em Paris.

Porém, como todo grande município, Osasco também sofre com inúmeros problemas, principalmente na escassez de moradias e a consequente ocupação desordenada de suas encostas e várzeas, o que acaba resultando em tragédias nas épocas de chuva.

Como representante do povo na Assembleia Legislativa de São Paulo, esse é um assunto que me preocupa e que tenho levado às autoridades executivas competentes, tanto municipais quanto estaduais e não somente em relação ao nosso município.

Além disso tenho acompanhado de perto as atividades e me colocado à disposição tanto do Prefeito Rogério Lins, que muito tem feito pelo município, quanto dos Vereadores, não importando seus partidos e sim suas realizações em prol da população.

Osasco também é e sempre será uma cidade de oportunidades e desafios. Uma metrópole dinâmica, com suas qualidades e seus problemas mas, acolhedora, e para quem desejo muitos anos de vida e muitas realizações.

Um fraternal abraço a todos os Osasquenses, que são a base, o esteio e a razão de ser de nosso grande, agitado e querido município.