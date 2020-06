“Até quando os homens vão fazer isso?”, desabafa vítima de sequestro e estupro em Cotia

A jovem Kalliny Trevisan Maia foi resgatada, na terça-feira (2), após ser sequestrada e sofrer abuso sexual, em Cotia. “Hoje fui eu e amanhã ninguém sabe quem vai ser. Até quando? Até quando os homens vão fazer isso com a gente?”, desabafou Kalliny ao “Cidade Alerta”, da Record.

Kalliny foi resgatada depois de passar oito horas refém. O agressor, o pedreiro José Wilker dos Santos teria monitorado a rotina da vítima e calculado o local exato onde estacionaria o veículo para sequestrá-la, afastado das câmeras de monitoramento, próximo a empresa onde ela trabalhava, no Km 30 da Raposo Tavares.

A jovem foi atacada por volta das 8h20 de terça-feira. Antes de ser colocada no carro de José, Kalliny gritou e um dos seguranças da empresa teria reconhecido a sua voz, mas o agressor deixou o local rapidamente.

Com a ajuda das imagens de monitoramento, a polícia localizou o veículo e, após oito horas do sequestro, Kalliny foi libertada. A família contou ainda na reportagem do “Cidade Alerta”, que Kalliny foi encontrada acorrentada. “Meu pior medo se tornou realidade. Eu achei que fosse morrer, só pensava na minha família”, disse a jovem.

O estuprador José Wilker dos Santos foi preso em flagrante e vai responder por sequestro, cárcere privado e abuso sexual. O pedreiro já antecedentes criminais há 19 anos, por abusar sexualmente de uma mulher.