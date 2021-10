Atenção ao prazo para não perder dinheiro da Nota Fiscal Paulista

A partir de domingo (17) vão expirar os créditos da Nota Fiscal Paulista que foram liberados há mais de 12 meses e não foram resgatados pelos consumidores cadastrados no programa, avisa a Secretaria da Fazenda e Planejamento do governo do estado.

Nova lei determinou a alteração do prazo de resgate. Agora, os créditos da Nota Fiscal Paulista permanecem à disposição dos participantes por um ano a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. Os valores liberados e que não forem utilizados pelos consumidores no novo prazo retornarão ao Tesouro do Estado. O valor mínimo para transferência é de R$ 0,99.

Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança, basta utilizar o aplicativo (app) oficial da Nota Fiscal Paulista pelo tablet ou smartphone, digitar o CPF/CNPJ e senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Quem preferir pode utilizar a página na internet: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp. Nas duas opções, os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias.

No mês de outubro também é possível destinar os créditos para abatimento do IPVA.