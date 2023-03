Atenção, motoristas: avenidas do Centro de Barueri serão fechadas para show de Thiaguinho no domingo

As avenidas Guilherme P. Guglielmo e Arnaldo Rodrigues Bittencourt, em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no Centro de Barueri, serão fechadas a partir das 5h deste domingo (26), em razão do show do cantor Thiaguinho.

publicidade

Os dois sentidos (ida e volta) de ambas as pistas estarão fechados. Com isso, o fluxo de veículos será desviado no sentido do Centro pela rua Adelino Cardana (atrás do Ginásio Poliesportivo José Corrêa) e no sentido Aldeia – shopping de Barueri pelas ruas Paulo Pereira de Campos e José Maria Balieiro (nos fundos do Senai e da Câmara Municipal).

Bolsão do estacionamento

Além do desvio no trânsito, não haverá estacionamento na área do Ginásio Poliesportivo José Corrêa na hora do show. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb) orienta que a melhor opção para chegar ao local é utilização do transporte público.

publicidade

Quem for de carro ao evento poderá estacionar no entorno do Senai, da Câmara Municipal e nas ruas próximas. O estacionamento para idosos e pessoas com deficiência será na rua Carlos Capriotti (em frente à Fatec Barueri) com vagas limitadas.